19.09.2025 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 264,89 USD.

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 264,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 262,84 USD. Bei 266,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 835'835 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 270,47 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 97,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,33 USD. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Das EPS lag bei 2,49 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,97 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

