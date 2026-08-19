Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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19.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochabend mit Kursverlusten
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 411,49 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 411,49 USD nach. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 407,88 USD. Bei 419,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 851'113 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 16,38 Prozent zulegen. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 223,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 45,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,76 USD je Wertpapier. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 19.08.2026
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