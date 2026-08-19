Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 408,71 USD ab. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 407,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 419,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 409'756 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 14,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,75 USD am 21.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 45,25 Prozent Luft nach unten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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