Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 359,04 USD abwärts. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 356,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 368,42 USD. Bisher wurden heute 1'104'317 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 26,35 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 25,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 USD je Aktie ausschütten. Am 15.10.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 4,60 USD gegenüber 2,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,16 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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