Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 363,20 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 368,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,42 USD. Bisher wurden heute 583'174 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 487,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,22 Prozent. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,19 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 4,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,91 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 46.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 33.08 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 21.01.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,16 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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