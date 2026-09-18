Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagabend Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 429,57 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 428,99 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 430,82 USD. Zuletzt wurden via New York 723'882 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 258,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 40.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,79 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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