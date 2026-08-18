Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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18.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am Dienstagabend ausgebremst
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,7 Prozent auf 410,90 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 410,90 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 410,80 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 416,84 USD. Zuletzt wechselten 1'403'139 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 478,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,55 Prozent. Bei 223,75 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,55 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.18 Mrd. USD im Vergleich zu 30.23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 15.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,66 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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