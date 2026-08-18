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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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18.08.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 413,86 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
337.09 CHF -4.14%
Kaufen Verkaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 413,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 413,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 416,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 615'334 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 15,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 223,75 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 84,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,66 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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