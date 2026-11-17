Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 360,57 USD abwärts. In der Spitze büsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 353,53 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 372,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'984'373 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 26,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 35,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.68 Mrd. USD im Vergleich zu 33.08 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 21.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,16 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?

Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?

OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht