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17.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 364,58 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 364,58 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 362,65 USD. Bei 372,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 614'214 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,71 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 266,82 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 36,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 USD. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.08 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46.68 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 21.01.2027 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 17,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.11.2026
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