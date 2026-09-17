Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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17.09.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagabend ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 429,66 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 429,66 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 429,84 USD. Bei 424,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 613'694 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD an. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 10,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2025 bei 258,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 16,79 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.09.2026
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