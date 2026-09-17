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Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

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17.09.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 425,00 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
348.97 CHF 3.78%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 425,00 USD. Bei 426,42 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 424,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298'168 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 478,89 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,68 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2025 auf bis zu 258,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,31 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 40.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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