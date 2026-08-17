Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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17.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Montagabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 430,50 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 430,50 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 435,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 430,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 705'523 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 11,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 223,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 48,03 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,11 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,66 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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