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16.11.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Minus bei 377,44 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 377,44 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 372,46 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 381,05 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'792'332 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 22,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD ab. Abschläge von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,19 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 46.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.08 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2027 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 17,16 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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