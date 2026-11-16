Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagnachmittag tiefrot

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 7,3 Prozent auf 375,88 USD. Das bisherige Tagestief markierte Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 373,97 USD. Mit einem Wert von 381,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 839'983 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 29,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,19 USD. Am 15.10.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,91 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,11 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 17,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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