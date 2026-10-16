Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit roten Vorzeichen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 412,24 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 411,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 421,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'507'755 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 18,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Abschläge von 35,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,20 USD. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 46.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,02 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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