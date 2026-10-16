Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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16.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 414,89 USD abwärts.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 414,89 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 412,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 421,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 755'448 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 17,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,69 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,20 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 54,42 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.
In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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