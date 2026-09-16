Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Mittwochabend zu

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 419,02 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 419,81 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 418,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 697'411 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 14,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2025 bei 258,50 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 62,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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