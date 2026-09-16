Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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16.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 417,96 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 417,96 USD zu. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 419,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 418,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 298'931 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (478,89 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gewinne von 14,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 258,50 USD. Abschläge von 38,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.18 Mrd. USD im Vergleich zu 30.23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,79 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.09.2026
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