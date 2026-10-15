Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 411,62 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sank bis auf 407,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 413,23 USD. Bisher wurden heute 1'227'942 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 487,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Mit Abgaben von 35,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 16,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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