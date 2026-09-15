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15.09.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am Abend ausgebremst

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 414,38 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 414,38 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 412,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 421,94 USD. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 759'625 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD an. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 13,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 258,50 USD fiel das Papier am 19.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 37,62 Prozent wieder erreichen.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,15 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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