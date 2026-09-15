Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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15.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 415,73 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 415,73 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 415,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 421,94 USD. Zuletzt wechselten 337'472 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (478,89 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 15,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2025 bei 258,50 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 60,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,79 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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