Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Kurseinbussen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 429,19 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 429,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 435,79 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'140'553 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 487,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). 13,58 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 266,82 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,83 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 30.23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren. Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,99 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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