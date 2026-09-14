Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 421,72 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 416,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 416,17 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'488'539 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 478,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 11,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 258,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 63,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 USD belaufen. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,78 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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