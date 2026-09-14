Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 423,28 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 416,10 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 416,17 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'017'294 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 478,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,14 Prozent. Am 13.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 258,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 USD belaufen. Am 16.07.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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