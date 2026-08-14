Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 425,90 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
348.87 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 425,90 USD abwärts. In der Spitze büsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 424,20 USD ein. Mit einem Wert von 428,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 536'879 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 478,89 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,75 USD am 21.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,65 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Milliardenprojekt: Sony und TSMC bündeln Kräfte bei Bildsensoren

Bärenmarkt bei Halbleiterwerten: Warum es bei NVIDIA, Broadcom & Co. laut BofA trotzdem keinen Anlass zur Sorge gibt

ADR-Aufschlag bei der SK hynix-Aktie erreicht ungewöhnliche Dimensionen


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten