Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 425,90 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 425,90 USD abwärts. In der Spitze büsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 424,20 USD ein. Mit einem Wert von 428,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 536'879 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 478,89 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,75 USD am 21.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,65 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Milliardenprojekt: Sony und TSMC bündeln Kräfte bei Bildsensoren
Bärenmarkt bei Halbleiterwerten: Warum es bei NVIDIA, Broadcom & Co. laut BofA trotzdem keinen Anlass zur Sorge gibt
ADR-Aufschlag bei der SK hynix-Aktie erreicht ungewöhnliche Dimensionen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|
14.08.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
20.07.26
|TSMC-Aktie: CFO kündigt zusätzliche Milliarden-Investition in Arizona an (finanzen.ch)
|
17.07.26
|TSMC im Analystencheck: KI-Boom treibt Erwartungen trotz bestehender Risiken (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.26
|TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen? (finanzen.ch)
|
17.04.26
|TSMC-Aktie leidet nach starkem Quartal unter Gewinnmitnahmen (finanzen.ch)