Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 425,90 USD abwärts. In der Spitze büsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 424,20 USD ein. Mit einem Wert von 428,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 536'879 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 478,89 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,75 USD am 21.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,11 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,65 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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