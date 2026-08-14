Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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14.08.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 427,51 USD ab.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 427,51 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 425,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 428,23 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 256'998 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 223,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 47,66 Prozent sinken.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,11 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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