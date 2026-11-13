Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing fällt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 393,99 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 393,45 USD. Bei 407,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 471'604 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 23,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Mit Abgaben von 32,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,76 USD je Wertpapier. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,11 Prozent gesteigert.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q4 2026 wird am 21.01.2027 erwartet.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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