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13.10.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 443,35 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
372.12 CHF 1.33%
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Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 443,35 USD abwärts. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 437,41 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 438,14 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 642'654 Stück gehandelt.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 487,47 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 9,95 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS lag bei 4,31 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 13.10.2026

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