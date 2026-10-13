Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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13.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 442,69 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 442,69 USD ab. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab in der Spitze bis auf 437,41 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 438,14 USD. Zuletzt wurden via New York 366'123 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 487,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 10,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,73 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD aus. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 16,98 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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