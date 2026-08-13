Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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13.08.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 435,73 USD.
Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 436,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 429,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 303'387 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,75 USD am 21.08.2025. Mit Abgaben von 48,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,11 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 13.08.2026
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