Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagabend ins Plus

Um 20:26 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 368,54 USD. Bei 371,06 USD erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 369,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 971'022 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 379,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Bei einem Wert von 134,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 63,57 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,91 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 26.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 16.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,19 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

