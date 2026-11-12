Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Um 20:26 Uhr rutschte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 406,64 USD ab. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 394,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 395,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'482'633 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 487,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 19,88 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 34,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,19 USD belaufen. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz wurden 46.68 Mrd. USD gegenüber 33.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,17 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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