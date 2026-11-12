Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing büsst am Nachmittag ein

Um 16:28 Uhr ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 402,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 394,28 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 395,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'007'219 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 17,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 266,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,11 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2027 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,17 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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