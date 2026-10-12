Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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12.10.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verbilligt sich am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 446,65 USD.
Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 446,65 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 446,33 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 454,00 USD. Bisher wurden heute 624'117 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.
Am 06.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 487,47 USD an. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 8,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 266,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 40,26 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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