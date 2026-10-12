Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 448,37 USD ab. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 448,13 USD. Bei 454,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 354'219 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,72 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 68,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,94 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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