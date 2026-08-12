Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Mittwochabend zu

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 429,74 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 433,28 USD zu. Bei 433,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 830'033 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 478,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 223,75 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 92,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,11 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Am 16.07.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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