Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 430,30 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 433,28 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 433,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 382'052 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 223,75 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,00 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,11 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD aus. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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