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11.11.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Kursplus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 413,93 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
337.93 CHF -1.26%
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Um 20:26 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 413,93 USD nach oben. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 416,80 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 414,02 USD. Bisher wurden via New York 1'325'745 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 35,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,76 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 15.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 17,17 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 11.11.2026

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