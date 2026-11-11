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11.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 407,59 USD nach oben.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 407,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 414,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 414,02 USD. Bisher wurden heute 831'653 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.
Am 06.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 487,47 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,60 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 52,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht.
In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 11.11.2026
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