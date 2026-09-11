Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 433,05 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in der Spitze bis auf 435,34 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 431,71 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 449'219 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 478,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 258,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,37 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,15 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,31 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 16,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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