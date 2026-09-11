Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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11.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 429,79 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 429,79 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 433,85 USD aus. Bei 431,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 214'493 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 478,89 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,24 USD am 12.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 39,91 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 16,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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