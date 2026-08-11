Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend stärker

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 421,47 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 424,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 423,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 702'969 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 223,75 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 88,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,11 USD ausgeschüttet werden. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 40.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.10.2026 gerechnet.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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