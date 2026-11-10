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10.11.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing steigt am Abend

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing steigt am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 393,18 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 393,18 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 400,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 387,81 USD. Zuletzt wechselten 1'227'366 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 USD belaufen. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 46.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.08 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 21.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 17,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 10.11.2026

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