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10.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 398,71 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 398,71 USD zu. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 400,20 USD. Bei 387,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 664'389 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 487,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 266,82 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 33,08 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent auf 46.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 21.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 17,18 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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