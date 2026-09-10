Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 429,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 424,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 426,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 880'441 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,40 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 257,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 66,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,14 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2026 wird am 15.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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