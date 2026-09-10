Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 429,88 USD nach.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 429,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 424,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 426,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 880'441 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,40 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 257,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 66,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,14 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2026 wird am 15.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,77 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|
10.09.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20.07.26
|TSMC-Aktie: CFO kündigt zusätzliche Milliarden-Investition in Arizona an (finanzen.ch)
|
17.07.26
|TSMC im Analystencheck: KI-Boom treibt Erwartungen trotz bestehender Risiken (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.06.26
|TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen? (finanzen.ch)
|
17.04.26
|TSMC-Aktie leidet nach starkem Quartal unter Gewinnmitnahmen (finanzen.ch)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Taiwan Semiconductor Manufacturing am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.