Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 426,04 USD ab. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 424,08 USD. Bei 426,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 377'955 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 478,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 12,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 257,75 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.18 Mrd. USD im Vergleich zu 30.23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 15.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 16,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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