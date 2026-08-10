Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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10.08.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Abend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 421,71 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 421,71 USD. Bei 425,88 USD erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 420,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 785'785 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 478,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 223,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 88,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,12 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 16,61 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 10.08.2026
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