Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Nachmittag fester

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 421,99 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 422,38 USD. Bei 420,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 320'445 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,48 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 223,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,98 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 40.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,61 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Bärenmarkt bei Halbleiterwerten: Warum es bei NVIDIA, Broadcom & Co. laut BofA trotzdem keinen Anlass zur Sorge gibt

ADR-Aufschlag bei der SK hynix-Aktie erreicht ungewöhnliche Dimensionen

TSMC prüft Preiserhöhungen für moderne Fertigungsprozesse - Aktie mit Gewinnen