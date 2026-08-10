Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’903 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9351 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’383 0.9%  Bitcoin 51’721 -1.2%  Dollar 0.8103 0.4%  Öl 87.5 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Lufthansa-Aktie im Blick: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Suche...
ETF Sparplan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Nachmittag fester

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 421,99 USD zu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
342.08 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 421,99 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 422,38 USD. Bei 420,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 320'445 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,48 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 223,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,98 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 40.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,61 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Bärenmarkt bei Halbleiterwerten: Warum es bei NVIDIA, Broadcom & Co. laut BofA trotzdem keinen Anlass zur Sorge gibt

ADR-Aufschlag bei der SK hynix-Aktie erreicht ungewöhnliche Dimensionen

TSMC prüft Preiserhöhungen für moderne Fertigungsprozesse - Aktie mit Gewinnen


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.