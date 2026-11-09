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09.11.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend stark gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,3 Prozent auf 389,30 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 10,3 Prozent auf 389,30 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 394,35 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 382,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'354'031 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 487,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 20,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 266,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 31,46 Prozent Luft nach unten.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 46.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 33.08 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2027 veröffentlicht.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 17,18 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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